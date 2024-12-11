ロッテの高部瑛斗外野手が１１日、ＺＯＺＯマリン内で契約更改交渉を行い、５００万円増の３３００万円（金額は推定）でサインした。この日、２７歳の誕生日を迎えた背番号３８は「僕のプロ野球人生は、ほぼケガで前に進めない時間が多い。今年は覚悟を持って優勝させられるようにそのピースの一番強い存在になりたいと思っている。人間としても選手としても、二段階、三段階とレベルアップしたい」と決意を込めた。２年ぶりに