◆プロボクシング▽東洋太平洋スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦王者・中嶋一輝―同級６位・辰吉寿以輝（１２日、東京・後楽園ホール）東洋太平洋スーパーバンタム級王者・中嶋一輝（大橋）が１１日、東京ドームシティ内で前日計量に臨み、５５・３キロのリミットで一発クリアした。中嶋に挑戦する、元ＷＢＣ世界バンタム級王者・辰吉丈一郎の次男で同級６位・辰吉寿以輝（大阪帝拳）は規定体重から３００グラ