aespa（エスパ）メンバーのウィンターと、ENHYPENメンバーのジョンウォンの写真が11日、オンラインコミュニティーで拡散され、突然の熱愛説が浮上した。しかし、双方の事務所が即時に否定し、法的対応を予告した。 【写真】突如、熱愛説が浮上したウィンター ウィンターの所属する、SMエンターテインメント（以下、SM）は同日「写真の流布者は、金銭目的でメディアに連絡し弊社に