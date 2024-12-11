日本航空（JAL）は、東京/羽田〜ロンドン/ヒースロー線でのエアバスA350-1000型機の運航を、2025年1月2日から毎日運航に拡大する。10月24日から同路線への投入を開始し、隔日で運航している。所要時間は東京/羽田発が14時間5分、ロンドン/ヒースロー発が14時間。エアバスA350-1000型機は、国際線主力機のボーイング777-300ER型機の後継となる、JALの新たな国際線フラッグシップ機。客室は4クラス239席仕様で、ファーストクラスは「