【運任せの召喚士】 12月11日 配信開始 価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有） エヌ・シー・ジャパンは、Android/iOS用カジュアルタワーディフェンスゲーム「運任せの召喚士」の正式サービスを12月11日11時より開始した。価格はダウンロード無料（一部アイテム課金有）。 本作は、画面をタップすることで様