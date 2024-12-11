家電メーカー「シャークニンジャ」が展開する掃除機「EVOPOWER SYSTEM」。本シリーズは、床だけでなく家具の上などの掃除にも対応したコードレススティッククリーナーで、日本専用として2020年に開発された。2023年に「軽さと掃除力の両立」を目指し、最大25％の軽量化（「EVOPOWER SYSTEM NEO LC200JIV」と「EVOPOWER SYSTEM iQ CS851J」の比較）を実現。2024年に登場した『Shark EVOPOWER SYSTEM NEO II+』は、壁際や隅のゴミ