この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは冬🖋🍃(@Fuyu_dokusha)さんが投稿していた人気バンドのバズグッズ情報です。5人組ロックバンドのMAN WITH A MISSION。そのファンクラブに入会すると買えるグッズのセンスが秀逸だと、大バズりしました。さっそく見てみましょう。 秀逸すぎるセンスのファンクラブグッズ アーティストのファンクラブ限定のグッズは、どんなものか気に