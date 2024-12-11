JR西日本 JR西日本は11日、新幹線や在来線の年末年始の指定席予約状況を発表しました。 JR西日本によりますと、12月27日～2025年1月5日の10日間で新幹線と在来線あわせて約303万5000席の指定席のうち、10日時点で約118万7000席がすでに予約され、前年同日比115％となっています。なお新幹線「のぞみ」は12月27日（金）～2025年1月5日（日）は全席指定席です。 下りのピークは山陽新幹線、在来線とも