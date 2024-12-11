三菱電機は2024年12月10日、新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」1号機のサービスモジュールを報道関係者に公開しました。HTV-X 1号機のミッションは国際宇宙ステーション（ISS）への物資輸送やISS離脱後の技術実証を目的としており、2025年度に「H3」ロケットで打ち上げられる予定です。HTV-Xとは【▲ 新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」の想像図（Credit: JAXA）】HTV-Xは2020年まで運用されていた宇宙ステーション補給機「HTV