デジタルハーツホールディングス [東証Ｐ] が12月11日大引け後(16:00)に業績修正を発表。25年3月期の連結最終利益を従来予想の16億円→19億円(前期は1.7億円)に18.8％上方修正し、増益率が9.1倍→11倍に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の11.4億円→14.4億円(前年同期は6.1億円