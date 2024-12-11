○経済統計・イベントなど ０４：００米・月次財政収支 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：０１英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数 ０９：３０豪・失業率 ０９：３０豪・新規雇用者数 ２２：１５ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表 ２２：３０米・卸売物価指数 ２２：３０米・新規失業保険申請件数 ２２：３０米・失業保険継続受給者数 ２２