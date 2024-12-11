ｐｌｕｓｚｅｒｏ [東証Ｇ] が12月11日大引け後(16:00)に決算を発表。24年10月期の経常利益(非連結)は前の期比54.9％増の2億5100万円に伸び、25年10月期も前期比2.2倍の5億5000万円に急拡大を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、3期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の経常利益は前年同期比26.8％減の3000万円に減り、売上営業利益率は前年同期の16.4％→9.3％に大幅低