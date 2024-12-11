ステムリム [東証Ｇ] が12月11日大引け後(16:00)に決算を発表。25年7月期第1四半期(8-10月)の経常損益(非連結)は5.7億円の赤字(前年同期は4.9億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 株探ニュース