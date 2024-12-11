11日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝151円75銭前後と、前日午後5時時点に比べ19銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝159円68銭前後と17銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース