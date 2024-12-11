■「HIRAKEGOMA聴いてくれた？」（平野紫耀／Number_i） 【画像】Number_i平野紫耀の“超接近”自撮りショット Number_iの平野紫耀が自身のInstagramにて最新ショットを公開した。 Number_iは12月2日、ファンへの感謝を込めて、1stフルアルバム『No.I』（読み：ナンバーワン / 「I」は、ローマ数字の“1”が正式表記）に収録されている既存曲13曲に、未発表曲「HIRAKEGOMA」を追加収録したデラックス盤『No.I （Del