ABCテレビ、テレビ朝日系のバラエティー特番「芸能人格付けチェック！2025お正月スペシャル」が、来年元日の午後5時から放送されることが決定。絶対王者の歌手・GACKTの出演も決まった。この記事の写真を見るお笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（61）が司会を務める同番組は、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6ジャンルの格付けチェックに挑み、間違える度に一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後に