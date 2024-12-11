宮崎県沖の日向灘で地震が起こり津波が来るという想定で、大分市の園児が近くの病院に逃げ込む初めての訓練が実施されました。 【写真を見る】園児が津波から身を守る避難訓練指定ビルの病院まで走って移動南海トラフ巨大地震想定大分 この訓練は今年8月に南海トラフ地震臨時情報が発表されたことを受けて、大分市の千代町幼稚園とすずらん保育園が、大分赤十字病院と合同で今回初めて実施されました。 訓練は日向灘を震