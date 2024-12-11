広島競輪の大阪・関西万博協賛Ｇ３「開設７２周年記念ひろしまピースカップ」が１２〜１５日の４日間、岡山県の玉野競輪場で開催される。前検日の１１日には地元記念４Ｖを目指す広島のエース・松浦悠士、今年もグランプリ出場を決めている新山響平、パリ五輪に出場した太田海也ら錚々たるメンバーが集結して前検作業を終えた。今シリーズ、注目を集めるのが地元記念初参戦となるデビュー２年目の１２３期、西田優大（２７＝広