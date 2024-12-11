「TOKIO」の元メンバー山口達也さんが11日、金沢市内で講演し、飲酒運転の根絶に向けてアルコールの怖さを広く教育していくことが大切だと訴えました。 12月11日は「飲酒運転根絶の日」です。金沢港クルーズターミナルでは、山口達也さんが「飲酒運転根絶」と題して講演しました。 去年3月に会社を設立し、アルコール依存症などついて講演活動を行っている山口さん。この日は、アルコー