ゆりあげ港(みなと)朝市協同組合は、ゆりあげ港朝市の年末イベント「年末大感謝祭」を2024年12月1日(日)から開催しています。 ゆりあげ港(みなと)朝市協同組合「年末大感謝祭」 ゆりあげ港(みなと)朝市協同組合は、ゆりあげ港朝市の年末イベント「年末大感謝祭」を2024年12月1日(日)から開催。ゆりあげ港朝市は通常日曜日・祝日のみですが、年末の3日間(29日〜31日)は特別開催となります。■宮城の新鮮な海の幸・