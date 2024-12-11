来年2025年、昭和100年の節目を迎える。政治思想史研究者の片山杜秀・慶應義塾大学法学部教授と作家の佐藤優氏、“知の巨人”2人が、昭和11年の二・二六事件から昭和20年8月15日までの思想と歴史を振り返り、未来へとつなげる思考実験を実践する。【前後編の後編】【写真】昭和11年の二・二六事件。神風特攻の産みの親である海軍中将の大西瀧治郎なども軍部と左翼の「思想的反復」佐藤：昭和ひとけた代の中盤からは、軍の中で統