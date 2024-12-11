ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」から「スヌーピー」デザインの「MY FAVORITE SNOOPY」グッズが登場！『PEANUTS』の日本公式ファンクラブ「PEANUTS FRIENDS CLUB」のメンバー1,761人が選んだ「お気に入りのスヌーピー」デザインを使用したグッズが多数展開されます☆ アフタヌーンティー・リビング「スヌーピー」MY FAVORITE SNOOPYグッズ  発売日：2025年1月8日(