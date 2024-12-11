氷川きよしが、12月26日放送の『NHK MUSIC SPECIAL』（NHK総合）に出演する。 （関連：氷川きよしの歌に宿るジャンルレスな個性「限界突破×サバイバー」だけじゃないタイアップ曲の幅広さ） 2022年放送の『第73回NHK紅白歌合戦』以来のテレビ出演となる今回は、デビュー曲「箱根八里の半次郎」や、自らが歌詞を手がけたポップス曲「WALK」をNHKのスタジオでパフォーマンスする。 また、番組では復活