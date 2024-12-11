巨人入りが有力とされるR・マルティネス。絶対守護神が加入すればブルペンは盤石なものとなりそうだ(C)産経新聞社中日から自由契約となったライデル・マルティネスの動向をめぐって新たな動きが生まれた。全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が現地時間12月9日（日本時間10日）、自身のXを更新。マルティネスについて「キューバ出身のスタークローザー、ライデル・マルティネスが読売ジャイアンツとの契約をまとめて