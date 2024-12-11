東京証券取引所11日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）は3日続伸した。円安ドル高が進み、製造業の一角に買い注文が入った。終値は前日比4円65銭高の3万9372円23銭。東証株価指数（TOPIX）は7.90ポイント高の2749.31。出来高は約17億703万株だった。