気象台は、午後3時52分に、なだれ注意報を富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村に発表（雪崩注意報）上川、留萌地方では、風雪や大雪、落雷、なだれに注意してください。留萌地方では、高波に注意してください。【警報（発表中）と予報値】■旭川市□なだれ注意報12日にかけて警戒■留萌市