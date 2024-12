10月に成立したEUサイバーレジリエンス法(EU Cyber Resilience Act)は、デジタル製品のサーバーセキュリティ向上により消費者を保護するため、EU市場での製造や販売に関わる企業は対応を求められることになるが、資金力も限られ、法的に不安定に陥りかねないOSS開発者の立場を守るべく他の団体とともに利害調整に尽力するGitHub。現状の概要を"What the EU’s new software legislation means for developers(EU の新しいソフトウ