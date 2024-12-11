『2024 Jリーグアウォーズ』が10日に催され、サンフレッチェ広島のDF佐々木翔がJリーグベストイレブンに輝いた。ヴァンフォーレ甲府から広島に加入して10シーズン目を迎えた佐々木。チームのキャプテンを務めた35歳は、明治安田J1リーグで36試合に出場し3得点を記録。2位でシーズンを終えた広島の守備を支え、自身初のベストイレブン受賞となった。アウォーズ後、記者会見に臨んだ佐々木は、35歳での初受賞の感想を聞かれ「この歳