１１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４円６５銭高の３万９３７２円２３銭だった。３日続伸した。前日の米株式市場で半導体株が下落した。この流れを受けた東京市場でも半導体関連株が下落したが、午後に下げ幅を縮小し、プラス圏で取引を終えた。米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を間近に控え、投資家の間で様子見ムードが広がった。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は７・９０ポイント高い２７４