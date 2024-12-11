米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャーセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は12月10日(米国時間)、「Microsoft Releases December 2024 Security Updates｜CISA」において、MicrosoftがWindowsを含む複数の製品の脆弱性に対処する2024年12月のセキュリティ更新プログラムをリリースしたと伝えた。修正された脆弱性は72件に上り、すでに攻撃への利用が確認されている