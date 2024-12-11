¿Íµ¤»ÒÌò¤Î±ÊÈøÍ®Çµ¡Ê£¸¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¡Ö¥«¥È¥­¥Á¤µ¤Ì¤­¤¦¤É¤ó¡×¤Î¿·£Ã£ÍÈ¯É½²ñ¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡¦°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê£µ£±¡Ë¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡££±£´Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·£Ã£Í¤Ë¤Ï±ÊÈø¤Î¤ß½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡ª¡×¤È¶«¤Ö?¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢?¥­¥ã¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢?¤µ¤Ì¤­¤¦¤É¤ó»Õ¾¢?¤È¤·¤Æ¡Ö¤µ¤Ì¤­¤¦¤É¡¼¤ó¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Î¿©¥ì¥ÝÂÐ·è¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢£²¿Í¤Ïº£¸å¤Î£Ã£Í½Ð±é¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢±ÊÈø¤¬¡Ö