【南アフリカ】 消費者物価指数（11月）17:00 予想N/A前回-0.1%（前月比) 予想N/A前回2.8%（前年比) 小売売上高（10月）20:00 予想N/A前回0.9%（前年比) 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（11/30 - 12/06）21:00 予想N/A前回2.8%（前週比) 消費者物価指数（CPI）（11月）22:30 予想0.3%前回0.2%（前月比) 予想2.7%前回2.6%（前年比) 予想0.3%前回0.3%（食品・