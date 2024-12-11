ドル円は１５１．７０近辺、ユーロドルは１．０５２５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は151.70近辺、ユーロドルは１．０５２５近辺での推移。ドル円は東京早朝の151.96近辺を高値に、昼にかけて151.42近辺まで下落した。午後には151.70台まで買い戻される値動き。足元では米１０年債利回りが４．２２％台から４．２３％台へと小幅に上昇している。 ユーロドルは前日ＮＹ終値1.0527レベルを軸