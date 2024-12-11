世界のスマホ出荷台数７〜９月の３位はシャオミシャオミのスマートフォンを体験する人。（資料写真、バルセロナ＝新華社記者/孟鼎博）【新華社香港12月11日】中国香港特別行政区の調査会社カウンターポイントはこのほど発表した報告書で、2024年7〜9月のスマートフォンの世界出荷台数が前年同期比2.0％増の3億700万台となり、4四半期連続でプラス成長を維持したと明らかにした。7〜9月の世界出荷台数が前年同期比で増加したの