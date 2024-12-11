ファーマフーズ [東証Ｐ] が12月11日大引け後(15:30)に決算を発表。25年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常利益は前年同期比46.8％増の8.8億円に拡大し、通期計画の23億円に対する進捗率は38.6％に達し、さらに前年同期の11.5％も上回った。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.7％→6.0％に改善した。 株探ニュース