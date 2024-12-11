１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５１円７５銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭程度のドル高・円安となっている。 前日のニューヨーク市場では米長期金利の上昇を手掛かりに一時１５２円１８銭と約２週間ぶりのドル高・円安水準をつけ、この流れを引き継ぐかたちで東京市場のドル円相場も堅調にスタートした。ただ、今晩に１１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の