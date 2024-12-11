１１日の債券市場で、先物１２月限と３月限は下落した。日中取引において、３月限の売買高が１２月限を上回り、事実上の限月交代となった。ロールオーバー主体の展開となるなか、前日の米債券市場で長期債相場が下落（金利は上昇）したことは重荷となった。 この日は国内では財務省による利付国債の入札や、日銀による国債買い入れオペといった需給イベントがなく、手掛けにくさが意識された。日銀が朝方