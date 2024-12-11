ｇｕｍｉ [東証Ｐ] が12月11日大引け後(15:30)に決算を発表。25年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常損益は9.9億円の黒字(前年同期は21.2億円の赤字)に浮上して着地した。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(2Q)の連結経常損益は7.2億円の黒字(前年同期は15.1億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-42.1％→4.3％に急改善した。 株探ニュース