11日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 78274 -12.9 27460 ２. 日経ベア２ 13205 8.0 289.0 ３. 楽天Ｗブル6998-4.3 32450 ４. 楽天Ｗベア6590-7.4 475