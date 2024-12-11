くら寿司 [東証Ｐ] が12月11日大引け後(15:30)に決算を発表。24年10月期の連結経常利益は前の期比2.2倍の62.2億円に拡大したが、25年10月期は前期比16.5％減の52億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を20円→40円(前の期は20円)に増額し、今期は前期の記念配当を落とし、普通配当20円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常損益は5.9億円の赤字(前年同期は30.5億円の黒字)に