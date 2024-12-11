元プロサッカー選手の内田篤人が11日、第2回「人生100年時代の物語大賞」の授賞式に出席し、祖父のために赤いスパイクを履いていたことを明かした。【写真】盾を手渡すグレーのジャケットを着こなした内田篤人サントリーウェルネスは、高齢者施設の高齢者や認知症の人たちが、地元のＪリーグのクラブを応援することで「支える」存在になることを目指す「Be supporters！」の一環として、その活動から生まれた心揺さぶる物語と