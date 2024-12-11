Krystal Hu[ニューヨーク １０日 ロイター] - 生成ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」を開発した米オープンＡＩのサラ・フライア最高財務責任者（ＣＦＯ）は１０日、ニューヨークで開催された「ロイターネクスト」会議でインタビューに応じ、トランプ次期大統領は「このＡＩ世代の大統領」になる可能性があると述べた。経済的に価値のあるタスクの大半で人間を凌駕する自律的なシステムを指す「ＡＧＩ（汎用人工知能）」の開