「再び日本で指揮をとれることをとても嬉しく思っています」J1の柏レイソルは12月11日、来季の新監督としてリカルド・ロドリゲス氏の就任が内定した、と発表した。ロドリゲス氏は2022年まで浦和レッズの監督を務めており、3年ぶりのJ復帰となる。スペイン出身のロドリゲス氏は2013年にU-17サウジアラビア代表で監督としてのキャリアをスタートさせた。その後、スペインのジローナFCやタイのラチャブリーFC、バンコク・グラスFC