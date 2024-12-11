BLACKPINK ロゼのファーストフルアルバム『rosie』の発売を記念したポップアップストアを、2024年12月11日(水)〜12月16日(月)にZeroBase渋谷にて開催します。 BLACKPINK『rosie』ポップアップストア  開催日程：2024年12月11日(水)〜12月16日(月)会場：ZeroBase渋谷東京都渋谷区道玄坂2-5-8時間：10:00〜21:00 BLACKPINK ロゼのファーストフルアルバム『rosie』の発売を記念したポップアップストアを