中国の自動車部品輸出額、１０月は前年同月比１５・２％増広西チワン族自治区の柳州南物流センターに運ばれた、自動車部品を積み込んだコンテナ。（資料写真、柳州＝新華社配信）【新華社北京12月11日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が10日に発表した10月の自動車部品輸出額は前月比4.6％増、前年同月比15.2％増の88億3千万ドル（1ドル＝約152円）だった。同協会が税関総署のデータを基にまとめた。1〜10月の累計は