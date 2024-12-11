サンリオに、「不二家棒付きチョコレート」と「サンリオキャラクターズ」のコラボギフトシリーズが登場！雑貨と棒付きの「サンリオキャラクターズチョコレート」がセットになった、クリスマスやバレンタインのギフトにぴったりの全4種がラインナップされます☆ 「不二家棒付きチョコレート×サンリオキャラクターズ」コラボギフトシリーズ  スケジュール：サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー他 ※一部取扱い