長生炭鉱の潜水調査を報告する水中探検家の伊左治佳孝さん＝11日午後、国会戦時中の水没事故で朝鮮人を含む183人が犠牲になった山口県宇部市の海底炭鉱「長生炭鉱」で、遺骨回収を目指し10月に潜水調査した大阪市の水中探検家伊左治佳孝さん（36）が11日、国会内で活動報告し「次回はご遺骨までたどり着けると思う。回収できればご遺族も安らぐ」と話した。来年1月末に3日間の調査を実施する。地元市民団体「長生炭鉱の水非常