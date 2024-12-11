ＳＮＳなどで高額な報酬を謳って犯罪の実行者を募集する”闇バイト”に若者が応募して、強盗や詐欺といった犯罪に加担してしまう事件が後を経ちません。その闇バイトに高校生が関わらないようにと、宇都宮市の警備会社が１１日、注意を呼びかけるポケットティッシュを県教育委員会へ寄贈しました。 宇都宮市に本社がある警備会社・北関東綜合警備保障は、地域貢献の一環で、県教育委員会に闇バイトへの注意を呼びかけるポケットテ