日本ロレアルは、MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）の市場No.1（インテージSRI調べ。マスカラカテゴリーにおいて。2022年9月から2024年10月までのスーパー、ドラッグストア等の店舗（オンラインストア・バラエティショップを除く）における累計売上金額）ヒットマスカラ「スカイハイ」から、新色「ゆうぐもグレージュ」を発売する。12月21日からAMAZONで先行予約開始、来年1月11日から全国発売を開始する。下向きま