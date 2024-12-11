メキース代表は今季の角田とローソンの成長に「感謝の意を表したい」と語った(C)Getty Images2024年のF1最終戦、アブダビGP決勝が現地時間12月8日、UAEのヤス・マリーナ・サーキットで行われた。マクラーレンのランド・ノリスがポール・トゥ・ウィンを達成、今季4勝目を挙げた。2位にカルロス・サインツ、3位にはシャルル・ルクレールと、フェラーリ2台も表彰台に上っている。また、このレースを終え、マクラーレンのコンストラ